Кремль отреагировал на планы Киева по созданию баз ВМС

Планы Украины построить две военно-морские базы на Черном море могут иметь негативные последствия для атмосферы стабильном в регионе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Здесь, конечно, нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять, каких именно военных баз, о чьих именно военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе", - сказал он журналистам.



"Мы сможем это проанализировать, когда будет вся полнота информации", - отметил Песков.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного обращения к Верховной Раде заявил о начале строительства двух военно-морских баз.



"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты черноморского региона", - сказал Зеленский.

