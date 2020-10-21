ЕС готовится наказать Кипр и Мальту за торговлю паспортами

Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты из-за их программы так называемых "золотых" паспортов, предусматривающих предоставление гражданства в обмен на инвестиции в национальную экономику. Об этом во вторник, 20 октября, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.



Комиссия направила официальное уведомление властям Кипра и Мальты о начале расследования. У них есть два месяца на ответ ЕК.



"Если ответы не будут удовлетворительными, Еврокомиссия может вынести мотивированное заключение по этому вопросу", - говорится в заявлении ЕК. Это может привести к введению санкций в отношении Кипра и Мальты, отмечает информагентство.



Кипр и Мальта являются членами ЕС, граждане этих стран имеют право свободного въезда и право на проживание в любой из стран Евросоюза без необходимости получения специальных разрешений.



