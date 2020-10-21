Назван необходимый для коллективного иммунитета процент вакцинаций

Для выработки коллективного иммунитета в человеческой популяции минимальная доля привитого населения должна составлять от 52 до 64%. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой Сеченовского университета Андрея Герасимов.



"Если вакцинировать пропорционально риску инфицирования, в зависимости от возраста, то минимальная доля провакцинированных должна составить 52%. В этом смысле тактика на вакцинирование, в первую очередь, медицинских работников, а также других групп, включая, например, преподавателей, которые имеют большое количество контактов, разумна. Если вакцинировать при случайной выборке, то минимальная доля вакцинированных должна составить 64% населения", – сказал Герасимов.



Он также отметил, что ограничения в отношении вакцинации пожилых людей, напротив, снизят эффективность подобных мер. В этих условиях для создания выраженного коллективного иммунитета нужно будет привить больше людей.

