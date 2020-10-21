Зеленский не доволен работой антикоррупционных органов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценивает работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией "неудовлетворительно".



"Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями шести правоохранительных органов", - заявил Зеленский во время ежегодного послания главы государства к Верховной Раде во вторник.



Он отметил, что для работы антикоррупционных органов созданы все законодательные, оперативные и материальные условия.



"А реального результата нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка - неудовлетворительная. И я верю - ее можно и нужно исправить. Я прошу народных депутатов сосредоточиться на Антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года", - подчеркнул президент.

