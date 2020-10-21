В Украине резко потеплеет, но ненадолго

Прохладная погода в Украине еще побудет в среду, а уже с четверга существенно потеплеет, местами до +20. При этом ночи все же будут особенно холодными. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко. По ее словам, будущая ночь в Украине будет все еще холодной, 1-6 градусов, в Карпатах до 3 градусов мороза и только на юге немного теплее – 6-10 градусов.



"Днем ​​солнце начнет робко греть наши синие носы – ожидается 10-15 градусов. Осадки завтра маловероятны, только в Черниговской, Сумской областях местами пройдут периодические дожди. Местами туманы. Ветер с северо-западного поменяется на юго-западный, умеренный, временами порывистый. В Киеве 21 октября будет без осадков, с порывистым юго-западным ветром. Ближайшей ночью 2-5 градусов, завтра днем ​​около +12", – написала Диденко.



Синоптик сообщила, что 22 и 23 октября потеплеет до 17-18 градусов, а на юге будет доходить до 20 тепла. Однако приятная погода продлится недолго – на выходных снова будет холодно, как и всю следующую неделю.

