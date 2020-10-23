Брюс Уиллис возвращается в роли Крепкого орешка

Джон МакКлейн в исполнении Брюса Уиллиса снова преодолевает множество препятствий, чтобы спасти свою жизнь.Именно такой ролик увидели подписчики страницы Instagram дочери актера Румер Уиллис.



Загадочный тизер, гласящий DieHardIsBack (Крепкий орешек возвращается), сопровождался тегом ad (реклама), а также датой – 18 октября 2020 года.



Рекламный ролик выпустила рекламный ролик аккумуляторов с героями франшизы "Крепкий орешек" компания DieHard. Но в то же время в тизере звучит фраза о том, что, "когда заканчивается одна история, начинается новая", поэтому многие поклонники посчитали, что речь идет о продолжении популярной франшизы.



Ранее сообщалось, что вселенная Крепкого орешка будет расширена с помощью сериала. Проект под названием МакКлейн должен был рассказать о юности главного героя, но впоследствии проект был заморожен студией. Теперь весь мир гадает, не о том ли самом приквеле нам намекнули через данный ролик?





