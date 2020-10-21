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- Кокосовое масло названо новым оружием против коронавируса
Кокосовое масло названо новым оружием против коронавируса
Как отмечает Rappler, специалисты выявили удивительные свойства кокосового масла первого отжима. Масло может не только уничтожать коронавирус, но и активировать иммунитет человека. Филиппинский совет по исследованиям и разработкам в области здравоохранения выявил данный эффект при анализе данных пациентов с COVID-19.
По словам экспертов, молекулы кокосового масла при умеренном или легком течении коронавирусной инфекции могут снижать показатели вирусной нагрузки на 60-90%. Кроме того, кокосовое масло помогает увеличивать выживаемость клеток организма и положительно воздействует на иммунитет.
Между тем, сотрудники Университета Квинсленда считают: коксовое масло дает прилив энергии, помогает сбросить вес, убить патогены, снизить холестерин и выровнять уровень инсулина. Доктор Брюс Файф из Центра исследования кокосов в США подтверждает сказанное, ведь кокосовое масло - самое здоровое из насыщенных жиров. Он рекомендует потреблять по 1-3 чайные ложки масла в день.
Оно состоит преимущественно из среднецепочечных триглицеридов (МСТ). Именно благодаря длине цепи свойства кокосового масла значительно отличаются от насыщенных жиров с длинными цепями. Кокосовое масло повышает показатели "полезного холестерина", лечит истощение (легко усваивается), убивает бактерии, включая те, что вызывают кариес, грибки, вирусы, замедляет высвобождение сахара в кровь, предотвращает инсульты и болезни мозга, ускоряет метаболизм (больше сжигается, чем откладывается в теле).