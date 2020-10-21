Кокосовое масло названо новым оружием против коронавируса

Как отмечает Rappler, специалисты выявили удивительные свойства кокосового масла первого отжима. Масло может не только уничтожать коронавирус, но и активировать иммунитет человека. Филиппинский совет по исследованиям и разработкам в области здравоохранения выявил данный эффект при анализе данных пациентов с COVID-19.



По словам экспертов, молекулы кокосового масла при умеренном или легком течении коронавирусной инфекции могут снижать показатели вирусной нагрузки на 60-90%. Кроме того, кокосовое масло помогает увеличивать выживаемость клеток организма и положительно воздействует на иммунитет.



Между тем, сотрудники Университета Квинсленда считают: коксовое масло дает прилив энергии, помогает сбросить вес, убить патогены, снизить холестерин и выровнять уровень инсулина. Доктор Брюс Файф из Центра исследования кокосов в США подтверждает сказанное, ведь кокосовое масло - самое здоровое из насыщенных жиров. Он рекомендует потреблять по 1-3 чайные ложки масла в день.



Оно состоит преимущественно из среднецепочечных триглицеридов (МСТ). Именно благодаря длине цепи свойства кокосового масла значительно отличаются от насыщенных жиров с длинными цепями. Кокосовое масло повышает показатели "полезного холестерина", лечит истощение (легко усваивается), убивает бактерии, включая те, что вызывают кариес, грибки, вирусы, замедляет высвобождение сахара в кровь, предотвращает инсульты и болезни мозга, ускоряет метаболизм (больше сжигается, чем откладывается в теле).

