Во время карантина украинцы женились в шесть раз чаще, чем разводились

Во время карантина в Украине зарегистрировали в шесть раз больше браков, чем разводов. Об этом в среду, 21 октября, сообщает Министерство юстиции Украины.



"Так, начиная с 12 марта до 10 октября, зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475", - говорится в сообщении.



При этом количество браков, как и количество разводов во время карантина сократилось. Ранее сообщалось, что число браков за время карантина уменьшилось почти на треть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а количество разводов - на четверть.

