Зеленский подписал закон "О разведке"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года. Подписание состоялось во время посещения главой государства управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ, передает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.



"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведке". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", - сказал Президент и подписал документ.



По его словам, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки приобретать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.



"Следует помнить, что вопросы разведки являются приоритетом, а материалы разведчиков - основа для принятия важных государственных решений. Именно поэтому этот закон - не только новые возможности и новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, что требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствование аналитической работы и качества полученной информации", - подчеркнул Зеленский.



Отмечается, что Президент выразил убеждение, что все задачи будут выполнены разведкой на высшем уровне.

