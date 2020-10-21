Рожкову лишили большинства полномочий в НБУ

Правление Национального банка Украины (НБУ) 20 октября изменило подчинение структурных подразделений между членами правления. Большинство полномочий первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой перешли к главе НБУ Кирилла Шевченко. Об этом сообщается на сайте НБУ.



Теперь Рожкова будет руководить подразделениями по вертикали "Регулирование финансового сектора", которое будет осуществлять методологическое сопровождение деятельности участников банковского и небанковского финансовых рынков.



В то же время функции надзора за деятельностью участников этих рынков будут выполнять подразделения, входящие в вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы". Ранее это относилось к компетенции Рожковой.



Глава НБУ Кирилл Шевченко будет осуществлять общее руководство и контролировать деятельность подразделений, отнесенных к вертикали "Пруденциальный надзор и общие вопросы". Вертикаль "Пруденциальный надзор" присоединена к вертикали "Общий блок". В результате создана вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы". К ним дополнительно отнесены департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финансового мониторинга, аналитики и наблюдательных технологий, надзора за рынком небанковских финансовых услуг.



Кроме того, департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений от вертикали "Монетарная стабильность" переходит к вновь созданной вертикали "Регулирование финансового сектора".



Руководство и контроль за вертикалью "Монетарная стабильность", как и ранее, будет осуществлять Дмитрий Сологуб, замглавы НБУ.



Департамент стратегии и развития отнесен к вертикали "Платежные системы и денежное обращение". Как и раньше, руководство и контроль за этой вертикалью будет осуществлять Алексей Шабан, заместитель главы НБУ.



В вертикалях подчинения "Рыночные операции" и "Финансово-административный и операционный блок" распределение отдельных структурных подразделений не изменилось. Руководство и контроль за деятельность подразделений этих вертикалей, как и ранее, будут осуществлять заместители главы НБУ Юрий Гелетий и Ярослав Матузка соответственно.

