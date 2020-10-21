Правоохранители из-за выборов перешли на усиленный режим работы

С 21 октября по 1 ноября структуры МВД переходят на усиленный вариант несения службы.



Об этом во время селекторного совещания сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.



«С 21 октября по 1 ноября МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГПСУ. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполиции. Особое внимание - на перемещение всех групп», - заявил Яровой.



Первый заместитель министра подчеркнул, что каждое сообщение, которое поступает в дежурные части, должно быть обработанным.



«Также до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Кроме того, осуществить командировку подразделений учебных заведений, Нацполиции и Нацгвардии к местам несения службы, провести детальные инструктажи. Весь личный состав должен быть обеспечен всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты», - сказал Яровой.



Первый заместитель министра отметил, что уже сегодня правоохранители приступили к выполнению задач. Под охрану уже взято 1 тыс. 340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2 тыс. 729 полицейских. «Уже завтра, 22 октября, берем под охрану участковые избирательные комиссии», - добавил он.



Кроме того, полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса. С 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6 тыс. 185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлено 1 тыс. 436 протоколов о совершении административных правонарушений и начато 475 уголовных производств.



Первый замминистра подчеркнул, что коммуникация с ЦИК налажена на 100%, поэтому командиры на местах должны вовремя реагировать на все вызовы, чтобы контролировать все непредсказуемые обстоятельства.



Яровой подчеркнул, что все руководители должны принять участие в инструктаже личного состава, провести расстановку сил и средств на локациях, в соответствии с предварительными расчетами.

