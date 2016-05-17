Офис Генпрокурора готовит вручение подозрения конвертатору и ключевому фигуранту дела Верланова Вячеславу Стрелковскому

Офис Генерального Прокурора готовит вручение подозрения конвертатору и ключевому фигуранту Вячеславу Стрелковскому в рамках уголовного производства против бывшего председателя Государственной налоговой Украины Сергея Верланова. Об этом пишет ОРД .

Как вчера, 20 октября, сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины, Бывшему председателю Государственной налоговой Украины Сергею Верланову объявили подозрение в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что бывший председатель налоговой незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн.

Несколько дней назад журналист и главред Цензор.нет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что Служба безопасности Украины готовится вручить подозрение Сергею Верланову и задержать его. Информацию о подготовке подозрения подтвердил сам Верланов.

Как сообщил источник в Офисе генпрокурора Украины, это не последнее дело над которым работают прокуроры. Вместе с Сергем Верлановым прокуроры готовят подозрение ряду лиц, с которыми он осуществлял противозаконные действия, в частности, известному организатору ряда крупнейших конвертационных центров Вячеславу Стрелковскому. По данным правоохранителей, Сергей Верланов курировал деятельность незаконных конвертационных центров Вячеслава Стрелковского, о которых ранее писали СМИ . Также подтвердилась информация в СМИ относительно фирм , с которыми работали Верланов и Стрелковский.