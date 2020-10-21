Правительство планирует выделить около 550 млн грн на "защиту" от COVID-19 в школах

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство сегодня утвердит предложение Министерства образования и науки выделить дополнительно 540 млн грн для формирования безопасного пространства в школах и закупки противоэпидемических средств. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.



"На повестке дня у нас еще одно решение, которое касается безопасности наших детей в учебных заведениях. Местная власть имела все необходимые ресурсы, чтобы дети начали учебный процесс в безопасных условиях. Чтобы были антисептики, маски, и дополнительно обрабатывались помещения. Сегодня мы утвердим предложение Министерства образования, согласно которому будут выделены дополнительно 540 млн грн именно для формирования безопасного пространства в наших школах. Для того, чтобы в каждой школе действительно были дезинфекторы, а не формально это правило существовало на бумаге. На следующий год в бюджете мы, кстати, предлагаем выделить 1 млрд грн на противоэпидемические мероприятия именно в наших школах", - сказал Денис Шмыгаль.

