В Украине судебный сбор хотят возвращать истцу в случае выигрыша дела

В Украине судебный сбор хотят возвращать истцу в случае удовлетворения иска. Соответствующий проект закона поддержал Кабинет министров.



Об этом сообщает РБК-Украина.



Законопроект предусматривает, что судебный сбор будет возвращаться истцу в случае удовлетворения судом иска (его части) независимо от статуса истца (орган властных полномочий, субъект хозяйствования, физическое лицо и т.д.).



Ожидается, что таким образом в госбюджет только за 2018-2019 годы можно было бы вернуть более 1,1 млн гривен, потраченных на оплату судебного сбора.



Данный документ был разработан по инициативе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Напомним, в начале сентября Верховная рада приняла за основу законопроект №3424, которым предлагается отменить судебный сбор при обжаловании постановления о взыскании административного штрафа.



За документ проголосовали 315 парламентариев.

