С завтрашнего дня в Чехии вводится "локдаун" из-за коронавируса

Чехия стала второй страной Евросоюза, на всей территории которой временно закрываются большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг, а жителям разрешено покидать дома только при необходимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.



"Из-за сильного роста числа заразившихся коронавирусом, правительство Чехии усиливает меры по борьбе с пандемией. В частности, в Чехии утром 22 октября вводится локдаун, в рамках которого должны временно закрыться для посетителей большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг", - пишет издание.



Отмечается, что жителям страны будет разрешено покидать дома только для того, чтобы пойти на работу, к врачу или купить продукты и товары первой необходимости. Разрешены также прогулки на природе, например, в парках. Кроме того, согласно распоряжению правительства, совершать поездки можно только в неотложных случаях, а число социальных контактов следует сократить до "необходимого минимума".



В Чехии насчитывается в общей сложности почти 194 тысячи случаев заражения коронавирусом, при этом в последние недели количество инфицированных сильно возросло. Так, 21 октября был зафиксирован суточный прирост в 11 984 случаев. Во многих других странах мира количество зараженных SARS-CoV-2 также сильно возрастает.



"Ряд стран Евросоюза в отдельных регионах ввели комендантский час и другие ограничения в отдельных регионах. Накануне Ирландия стала первой страной ЕС, где локдаун действует на всей территории страны. Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 5 километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. При

