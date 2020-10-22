Во Франции простились с убитым учителем Самюэлем Пати

Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил в среду общенациональную церемонию прощания с учителем Самюэлем Пати, павшим 16 октября от рук террориста. Во время своего выступления французский лидер подчеркнул, что страна не забудет его и продолжит отстаивать свои ценности.



"Мы никогда не забудем Самюэля Пати, который был воплощением идей светского преподавания. Мы продолжим эту битву за свободу и разум, которые вы теперь олицетворяете, - сказал он, обращаясь к погибшему. - Потому что мы вам обязаны. Потому что во Франции, учитель, свет [эпохи] Просвещения никогда не угаснет".



Глава государства напомнил о заслугах Пати, подчеркнув, что преподаватель до последнего был предан своему делу и учил своих воспитанников быть настоящими гражданами, которые исповедуют ценности Франции. "В каждой школе, колледже, лицее мы дадим возможность учителям делать из детей граждан республики. Мы защитим их (преподавателей - прим. ТАСС) как в школе, так и за ее стенами. Мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учите, и будем высоко держать планку светского образования. Не откажемся от карикатур, рисунков", - подчеркнул он.



Макрон заявил, что террористу удалось осуществить задуманное благодаря подельникам и "действиям других трусов". "Я не буду говорить о тех, кто сообщил его имя варварам. Они этого не заслуживают", - указал президент.



Памятная церемония проходила во дворе университета Сорбонна в V округе Парижа. В силу коронавирусных ограничений ее могли посетить не более 400 человек. Все высшее руководство Франции, включая премьер-министра, глав верхней и нижней палат парламента, присутствовало там. Кроме того, во двор были приглашены около 100 преподавателей и школьников. Все присутствовавшие были в медицинских масках, причем, в отличие от большинства собравшихся, Макрон облачился в маску черного цвета.



Прощание с погибшим учителем завершилось исполнением струнным оркестром "Марсельезы" - гимна Франции. Республиканские гвардейцы пронесли на руках через двор гроб с телом Пати, что считается высокой честью в стране. Участники церемонии покинули Сорбонну заблаговременно, до наступления комендантского часа, который действует во французской столице с 21:00 из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки.



Данной церемонии предшествовала еще одна, закрытая, в ходе которой президент торжественно передал посмертно присужденный Пати орден Почетного легиона его семье. Также, как сообщает телеканал LCI, преподавателю был присвоен ранг командора ордена Академических пальм, который выдается за заслуги в образовании и науке.

