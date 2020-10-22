Подготовка к саммиту "нормандского формата" ведется на уровне советников - кабмин ФРГ

Консультации стран "нормандского формата" по ситуации на востоке Украины продолжаются на уровне советников глав государств четырех стран, сообщил "Интерфаксу" представитель правительства ФРГ.



"Консультации в "нормандском формате" идут на уровне политических советников глав государств и правительств. Дату саммита мы назовем вам только тогда, когда она будет согласована", - сказал представитель ведомства.



По его словам, переговоры ведутся в доверительном режиме и об их ходе он сообщить не может.



Накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев ожидает скорейшего проведения саммита в "нормандском формате" в Берлине, и украинские дипломаты работают над его подготовкой. Конкретной даты саммита он также не назвал.

