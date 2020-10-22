Экипаж МКС вернулся на Землю

Российско-американский экипаж Международной космической станции благополучно приземлился в четверг, 22 октября, в 04:54 утра по тихоокеанскому времени. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на заявление Роскосмоса.



Американец Кристофер Кэссиди и россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер приземлились примерно в 150 км к юго-востоку от казахстанского города Жезказган после 196-дневного полета в космос.



Напомним, 21 октября на борту МКС снова вышла из строя система получения кислорода Электрон-ВМ. Экипаж разобрал ее для ремонта.



Система Электрон располагается на российском сегменте МКС в модуле Звезда. Во время ее починки работала дублирующая система в американском сегменте станции. Как заверили в Роскосмосе, ситуация не представляла опасности для экипажа.

