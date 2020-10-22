В Киеве рекордный прирост больных с COVID-19

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 631 новый случай заболевания коронавирусом СOVID-19. Это новый антирекорд. Скончались 15 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в четверг, 22 октября.



Городской голова назвал динамику заболеваемости в столице – неутешительной. По его данным, среди новых больных 341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет и 25 девочек от пяти до 17 лет. А также 253 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет и 12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет. Заболели также 23 медика. В больницы госпитализировали 46 пациентов.



Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 96, в Соломенском районе – 95 и в Оболонском районе – 94 случая.



Всего с начала пандемии в столице Украины уже 32 500 подтвержденных случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 642 киевлян. Преодолели болезнь 11 304 жителя столицы, в том числе 189 за последние сутки.