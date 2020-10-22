НБУ улучшил прогноз по инфляции в 2020 году

Рост инфляция к концу года в Украине замедлится до 4,1% вместо 4,7%, как ожидалось ранее. Об этом в четверг, 22 октября, заявил глава центробанка Кирилл Шевченко. По его словам, инфляция достигнет нижней границы целевого диапазона 5% ± 1. п. в конце года и в дальнейшем будет ускоряться.



"Ускорение роста цен в конце этого года будет предопределяться прежде всего восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также подорожанием энергоносителей. Низкая база сравнения прошлого года также будет иметь заметный статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции", - сказал он.



При этом в следующем году НБУ прогнозирует рост цен на уровне 6,5%. Факторами роста послужат оживление экономики, эффект от нынешнего ослабления гривны, значительное повышение минимальной зарплаты.



"Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста", - сказал Шевченко и отметил, что регулятор применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в 2022 году в целевой диапазон.



В то же время, прогноз по ВВП Украины центробанк оставил без изменений: падение в 2020 году на 6% и рост в следующем на 4,2%.



Кроме того, НБУ оставил без изменений и учетную ставку, которая с апреля составляет 6%.

