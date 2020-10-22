Лукашенко назвал непростой ситуацию вокруг Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным заявил, что обстановка вокруг Союзного государства складывается непростая.



По его словам, у Белоруссии и России немного друзей в этом «бешеном мире».



Вместе с тем Лукашенко поблагодарил Нарышкина за предоставление на регулярной основе информации для белорусских спецслужб.



В конце сентября Минск и Москва возобновили диалог по дорожным картам для углубления интеграции в рамках Союзного государства. Сторонам удалось существенно продвинуться в понимании цены на российский газ в 2021 году. Найден консенсус в главных вопросах.

