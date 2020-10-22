Верующие УПЦ считают, что Зеленский совершил ошибку, встретившись с Варфоломеем

Верующие Украинской Православной Церкви негативно отнеслись к инициативе Президента Украины Владимира Зеленского пригласить в Украину «дарителя» томоса - Вселенского Патриарха Варфоломея.



Центр информации УПЦ предложил пользователям высказать свое мнение по поводу встречи Президента Владимира Зеленского с Патриархом Варфоломеем в Стамбуле, где обсуждались дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия Украины и Вселенского Патриархата.



Владимир Зеленский поблагодарил Патриарха за «все, что он сделал и делает для Украины», а также пригласил его посетить Украину.



Принять участие в дискуссии было предложено 16 октября. По состоянию на сегодняшний день на тему обратили внимание более 30 тысяч пользователей, которые оставили более 600 комментариев в Фейсбук и Инстаграм на официальных страницах Центра информации УПЦ.



«Видимо Президент забыл сколько верующих нашей Церкви поддержали его кандидатуру на выборах, надеясь на равное отношение к разным конфессиям. Очень обидно. Ведь это все может снова активизировать сторонников ПЦУ в рейдерских захватах наших храмов», - пишет Людмила Лупашко.



«Против такого визита, потому что томос от Варфоломея посеял еще большую вражду и оказался совсем далёким от истинной Церкви», - написала Татьяна Архипова-Сокол.



«Лично я не желаю видеть Варфоломея в Украине. Сколько зла он сделал для собственной выгоды. Сколько захватов храмов, ударов, крови, слез и скорбей повлекла его подпись. На самом деле он подписал себе осуждение этим томосом», - отметил Богдан Гулицкий.



«Зачем человеку, который плевал на каноны и уставы Вселенских соборов, вообще приезжать в Украину?! Он не имеет права называться Патриархом после того, как так поступил с нами и нашей святой Церковью», - написал Роман Сташенко.

Людмила Оганова считает, что «это неуважение к Митрополиту Онуфрию приглашать Варфоломея. Любой здравый человек понимает, что это провокация. Пусть Господь вразумит Президента. Боже, храни Украину от всех ересей!». Верующие считают, что вмешательство Зеленского в дела Церкви, подрывает его авторитет в стране, учитывая то, что ранее Президент дистанциировался от вопросов религиозной жизни. Украинцы оставили много резких комментариев, которые мы не стали здесь приводить.



«Зеленский не глубоко верующий человек, ему трудно разобраться. Не ведает что творит, хочет как лучше, а благими намерениями... дорога в ад. Грустно, значит заслужили, по грезам нам и наказание», - написала пользователь под именем Елена.



По мнению Елены Бай «Зеленский идёт по стопам Порошенко в угоду заокеанских хозяев, но никто и никогда не одолеет Церковь Божью. Господь хранит ее».

В своих комментариях верующие выражали поддержку Патриарху Кириллу и Предстоятелю Украинской Православной Церкви Митрополиту Онуфрию.

«Наш Патриарх - Святейший Кирилл!», - написал известный телеведущий Алексей Дивеев-Церковный.



«Церковь должна быть отделена от государства и люди сами могут избирать ту веру, в которой хотят быть и какую считают для себя приемлемой! А в Украине это все делается специально, чтобы вытравить веру праву - веру православную, чтобы шел брат на брата, чтобы друг друга поубивали, тогда и справиться можно будет с нами легче, вот они и ищут, как сделать рознь. Наш Патриарх Кирилл и Митрополит Онуфрий, дай Бог им сил и терпения», - отметила Оксана Ковалева.



«Бог один, Вера одна, Церковь одна и есть и будет! Господи, спаси и сохрани нашего Митрополита Онуфрия и пусть ведет малое стадо к спасению», - пожелала Ксения Телешецкая.



По мнению верующих УПЦ, в эти дни важно усилить молитву и единство православных.



«Нам поможет только соборность верных чад церкви Христовой. Если с нами Бог, кто против нас», - призвала Татьяна Сопрун.



Марина Севастьянова-Воят привела цитату преподобного Паисия Святогорца: «Я бы сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово останется за Господом Богом».



«Надо верить, как повелел Господь. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Православие никто не одолеет», - считает Виктория Захарова.



Нина Власенко призвала верующих отстаивать свои права и обратиться к Президенту.



«Думаю, что нам не надо молчать. Надо собираться и во весь голос говорить обо всем наболевшем. Об отобранных храмах УПЦ, об избиении прихожан и батюшек, о преследовании детей в школах, обо всем...», - призвала Нина Власенко.

