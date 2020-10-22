Доктор Комаровский назвал простой способ определить зараженного коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об особенностях главного симптома коронавируса — потере чувства вкуса и обоняния. В своем Telegram-канале он также назвал простой способ диагностирования болезни.



Комаровский заявил, что при гриппе также может пропадать нюх, но по другим причинам. Например, из-за отека слизистой и отека клеток, чувствительных к запахам. Однако при COVID-19 насморка практически нет, а обоняние все равно отсутствует. Причина кроется в том, что вирус поражает особые клетки, которые поддерживают нейроны, отвечающие за восприятие вкуса и запаха.



«Поэтому именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия», — отметил врач. Он предложил определять наличие коронавируса у людей следующим образом: потереть тряпку чесноком и спрашивать каждое утро у всех присутствующих с температурой, чем она пахнет. «Если различает запах, то слава богу, банальное ОРВИ, пошли учиться или работать, если нет — отправляем домой», — добавил Комаровский.



Врач отметил, что при коронавирусе нет необратимого поражения нейронов, потому рано или поздно вкус и обоняние восстанавливаются. Чаще всего это происходит через три недели, но иногда процесс затягивается до трех месяцев. Однако человек не может повлиять на восстановление: таблетки, травы и «другие примочки» не помогут быстрее вернуть обоняние, уверяет телеведущий.

