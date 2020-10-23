Зеленский снова заявил о готовности уволить Венедиктову до нового года

Глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова лишится своей должности, если не покажет результат в борьбе с коррупцией до конца этого года. Об этом в ходе интервью с журналистами четырех телеканалов рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Если генеральный прокурор не будет показывать результаты, я могу повлиять, и предложить другую кандидатуру", - сказал глава государства и добавил, что "до Нового года мы договорились показать серьезные результаты".



Отвечая на вопрос, доволен ли он работой правительства по борьбе с коррупцией, Зеленский ответил: "Секундочку. Простите пожалуйста, но в ближайшее время, мне кажется, НАБУ должны показать уже результат. Мы с ним об этом говорим. Хотя мне об этом говорят все политики, и, кстати, с экранов ваших средств массовой информации, и говорят об этом много раз, и я это слышу в новостях - как так, что президент влияет на правоохранительную систему нашей страны. Мне кажется, что, прежде всего, нам с вами - средствами массовой информации, а затем с людьми надо договориться - или я влияю, или я не влияю".



Стоит отметить, что на грядущем всеукраинском опросе, который пройдет 25 октября, в день местных выборов, глава государства предложит украинцам ответить на вопрос, касательно пожизненных тюремных сроков для крупных коррупционеров. Сам Зеленский хоть и выступает за эту идею, но подчеркивает, что просто принять закон для ее реализации нельзя.



"Что такое просто принять закон? Я хочу почувствовать народ. Если народ говорит, что он поддерживает эту идею, но это же просто опрос, вы должны понять, здесь нет никакого юридического фундамента. Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции. Я такого не боюсь", - отметил президент.

