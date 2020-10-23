Украина может поступать по своему усмотрению, если не выполняется Будапештский меморандум – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если такие международные гарантии безопасности, как Будапештский меморандум 1994 года, не выполняются их подписантами, то Украина имеет право поступать так, как считает нужным, для своей защиты и безопасности.



В интервью четырем украинским телеканалам Зеленский отметил, что ему очень важно узнать мнение граждан в рамках опроса 25 октября о целесообразности поднятия на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, но свою стратегию дальнейших действий он пока раскрывать не будет.



"Потому что это комплексная работа, которой я занимаюсь. Я сегодня занимаюсь тем, чтобы возродить полностью государство Украина, самостоятельное, обороноспособное. Поэтому неслучайно у нас появляются военно-морские базы, неслучайно я подписываю стратегические договора, которых не было и близко у Украины, к сожалению. Я подписываю с Великобританией, с Турцией, я хочу еще с несколькими странами это сделать", - указал он.



Зеленский считает, что "Украина в Европе должна быть очень сильной". "Я считаю, что наш флот должен быть очень крепким. Это часть этой стратегии. Я уверен, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться. И уверен, что если они не выполняются, Украина не должна постоянно стучать в двери и кричать: "Как так, не выполняются!". Я считаю, очень просто: не выполняются – мы имеем права тогда делать, как мы считаем. В этом и есть самостоятельность государства. Это мое мнение", - подчеркнул он.



Президент отметил, что в противном случае Украина и украинцы будут сидеть не за столом европейских или мировых стран, а будут постоянно людьми, которые просят "дайте еще кредит, дайте катер, дайте нам еще бронежилеты, дайте нам еще маски, когда у нас COVID".



"А можно, чтобы мы были мощной страной? Можно сделать такую страну? "Зрады" нет, а очень хочется создать все условия и страну, которая будет реальным игроком не только в сельском хозяйстве, что уже есть, а и во всех других направлениях", - заявил он.

