Зеленский объясняет задержку транша МВФ "противодействием отдельных людей"

Украина сегодня не может обойтись без западных денег, выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ) для получения второго транша по программе stand by, а задержка с его предоставлением связана с противодействием отдельных людей, ранее укравших деньги у государства, заявил президент Владимир Зеленский.

"Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против государства. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свою заинтересованность, чтобы стабильности в Украине не было", – сказал он в интервью четырем телеканалам, которое транслировалось в четверг.



Глава государства добавил, что эти люди сегодня присутствуют в политике. "Я не хочу перед выборами называть их фамилии. Я понимаю, что они делают, и какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе", – заявил Зеленский.



Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.



После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.



К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.



Представитель МВФ 10 сентября затруднился назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша. Отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда, поставившее под вопрос ряд аспектов работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), представитель МВФ напомнил, что поддержание независимости, целостности НАБУ, САП и ВАКС - предварительное условие этой программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.



Министр финансов Серей Марченко уточнял, что среди вопросов, которые интересуют МВФ, - ситуация вокруг ПриватБанка, карантинное ограничение зарплат для руководства госкомпаний и банков; зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления.



По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время программа stand by фактически поставлена "на паузу", а появление проекта госбюджета-2021 с дефицитом 6% ВВП и законопроектов в Раде с налоговыми исключениями лишь добавляет вопросов.

