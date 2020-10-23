Зеленский хочет назначить Абромавичуса в набсовет "Ощадбанка"

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего гендиректора "Укроборонпрома" и экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка.



Об этом говорится в документе, который обнародовал в соцсети Facebook народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.



Согласно нему, Зеленский отзывает из наблюдательного совета Ощадбанка Юрия Храмова, назначенного по представлению президента, и предлагает назначить вместо него Абромавичуса.



"За удачное разграбление Укроборонпрома, литовский гастарбайтер Абромавичус будет назначен в наблюдательный совет Ощадбанка. Теперь будет уничтожать госбанк", - написал нардеп.

