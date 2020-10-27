«ДДТ» выпустила клип к фильму «Доктор Лиза»

Группа «ДДТ» представила клип к фильму «Доктор Лиза».



Песня написана для одноименного фильма. Он выйдет в кинотеатрах 22 октября и расскажет о жизни врача-реаниматолога и филантропа Елизаветы Глинки.



В музыкальном видео снялись лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в картине, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, а также волонтеры, последователи дела доктора Лизы и пациенты благотворительных фондов.



Кроме того, в клипе использованы документальные кадры с участием самой Елизаветы Глинки.



В съемках также были задействованы благотворительные организации: благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза», фонд «Подари жизнь», Фонд Константина Хабенского, МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Ночлежка», ВОД «Волонтеры-медики».



Режиссером видео выступил Иван Соснин.





