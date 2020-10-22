У «смотрящего» Столара снова обыски - на этот раз по подозрению в коррупции ГАСИ

Масштабная спецоперация СБУ направлена в отношении "строительной мафии". Обыски были проведены в помещении ГАСИ, в офисах и по месту жительства широкого круга лиц, имеющих отношение к строительному бизнесу

По информации издания "Деловая столица", операция прошла в офисах и по месту жительства таких лиц, как братья Юрий и Алексей Горовые, а также Вадим Столар, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Кроме того, как пишет "Цензор" в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат — сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании Building Development Holding.

Также стало известно, что обыски проводились у известного застройщика, собственника компании SAGA Development Андрея Ваврыша. СБУ интересовались деятельностью друга Ваврыша, бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Ранее обыски прошли в компаниях, связанных с народным депутатом от партии ОПЗЖ Вадимом Столаром, и со "смотрящими" за ГАСИ братьями Юрием и Алексеем Горовыми.

В ГАСИ не комментируют ситуацию, но по имеющейся информации, в офисах была изъята документация, компьютерная техника, а также "черная" бухгалтерия и крупные суммы наличных денег.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что СБУ расследует дело об участниках организованной преступной группировки, в котором фигурируют следующие сотрудники ГАСИ: и. о. департамента ГАСИ в Киеве Алексей Печеный, и.о. департамента в Одесской обл. Андрей Грейц, и.о. департамента во Львовской обл. Андрей Максим, главный специалист центрального аппарата Елена Ткачук, главный специалист центрального аппарата Лариса Залюборская.

СБУ расследует дело о так называемых "бэк офисах", которые являются подконтрольными коммерческие структурами и которые выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и должностными лицами ГАСИ.

"Противоправная роль коммерческих структур, так называемых "бэк офисов", заключается в предоставлении "позитивного" решение о выдаче разрешительных документов на строительство и получение сертификата ввода объекта в эксплуатацию, решение вопроса о получении средств от заказчиков строительства и распределение полученных средств между всеми участниками противоправной схемы", — указано в обнародованных документах.

Как ранее писали журналисты издания "Антикор" в своем расследовании, "о том, что без высочайшего соизволения "смотрящих" за деятельностью Госгеокадастра и Государственной архитектурно-строительной инспекции никто в Украине и чихнуть не может, известно было еще при Януковиче с Азаровым. Имена называли в открытую — братья Юрий и Алексей Горовые. Эти господа расставили на всех уровнях ГАСИ своих людей, которые бдительно следили за тем, чтобы без их интереса в эксплуатацию в Украине не был введен ни один строительный объект, пусть это даже пристройка на курьих ножках", — отмечают журналисты.

Ранее в сентябре СБУ провела обыски у компании bUd development, которая принадлежит Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения. Официально СБУ сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development Столара, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.