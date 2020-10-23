Ломаченко извинился перед болельщиками за бой с Лопесом

Украинский боксер Василий Ломаченко в Instagram извинился перед болельщиками за бой с американцем Теофимо Лопесом.



По словам Ломаченко, ему было сложно подобраться к Лопесу. Боксер отмечает, что размеры и размах рук имеют огромную роль.



«Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо», — сказал он.



Напомним, что американский боксер победил украинца единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легкой весовой категории.

