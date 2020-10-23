США расширили санкции против Ирана

Администрация США внесла в санкционный список пять иранских организаций за попытки повлиять на президентские выборы в США. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщило информагентство Anadolu со ссылкой на министерство финансов США.



Среди них Институт Баян Расане Гостар, Иранский исламский союз радио и телевидения IRTVU и Международный союз виртуальных СМИ – которые, как утверждают в США, контролируются Корпусом стражей исламской революции IRGC-QF.



Также в санкционный список внесен посол Ирана в Ираке, генерал IRGC-QF Ирадж Масджеди, сыгравший решающую роль в политике IRGC-QF в Ираке. По данным Минфина США, Масджеди использовал свое дипломатическое положение для сокрытия денежных переводов в пользу IRGC-QF.



