В Польше вспыхнули протесты против запрета абортов

В Варшаве вчера вечером, 22 октября, состоялся массовый протест из-за решения Конституционного суда, которое усиливает запреты абортов. Об сообщает RMF 24.



На протест под зданием Конституционного суда собралось около тысячи человек. Во время протестов 15 человек были арестованы полицией Варшавы.



Ситуация обострилась после полуночи. Полиция объявила, что будет принимать решительные меры, произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, протестующие забросали полицейских камнями.



Вчера Конституционный суд Польши принял решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, тем самым установив правовую норму, которая равносильна практически полному запрету на прерывание беременности в стране.



Напомним, в Польше не однократно проходят митинги против запрета абортов. Сотни женщин требуют от правительства снять ограничения на аборты.



Также сообщалось, что польский парламент принял в первом чтении законопроект о материальном поощрении матерей, решивших сохранить беременность даже в том случае, когда плод имеет врожденную патологию.

