Чудо-белок
Сегодня последний день предвыборной агитации. Завтра должны исчезнуть висящие на столбах лица, являющиеся современной иллюстрацией к книге Ломброзо «Типы преступников и проходимцев». У нас на Оболони висит какой-то на вид несовершеннолетний пухляк. Выглядит лет на 15, не больше. Но уже «с президентом». Дурдом. Информационную ленту страшно открывать. Сплошные жулики, проходимцы и авантюристы.
Не, бывают, конечно, симпатичные мошенники. Энди Таккер и Джефф Питерс. Однажды меня на все лето сослали к бабушке в деревню, и случайно в клубной библиотеке я обнаружил О.Генри. Он почему-то свободно валялся невостребованный на полке. Только Швейк Гашека произвел на меня более сильное впечатление. О «Золотом теленке» и «12 стульях», естественно, скромно умолчу. Внешний мир с О.Генри перестал для меня существовать. Да... Но ведь эти жулики даже не симпатичные и вообще не напоминают доктора Воф-Ху из рассказа «Джефф Питерс как персональный магнит».
Посмотрите на неизвестно откуда взявшегося Михаила Фаворова, отца украинской белковой вакцины от COVID-19. Кавычек я специально не ставлю, поскольку их придется постоянно шлепать: и «отец», и «украинская вакцина» и «создал». Прямо перед выборами впаривает «настойку для воскрешения больных». У Джеффа была романтичная и безвредная легенда для «средства»: однажды красавица Та-ква-ла, супруга вождя племени Чокто, гуляла по живописным лугам в поисках зелени для украшения национального блюда – вареной собаки, ежегодно подаваемой на празднике кукурузы.
Какая-то загадочная биолаборатория в Техасе, куда Михаил дрожащими руками доставил чудодейственный белок, полученный им из вытяжки сычуаньской летучей мыши в период брачных игр. Белок скрестили с чистейшим вирусом ковида, который в результате превратился в какую-то хрень, которую можно безвредно вводить в организм лошадей. На радостях Фаворов стал обкалывать своим белком из Техаса всех подряд
И вот она случайно наткнулась на живительную траву, ставшую основой для чуда-препарата. Никакой химии. Всего несколько унций хинина и на десять центов анилиновой кислоты. Безупречная и очень логичная легенда, безвредные составляющие.
А что несет гражданин США Фаворов? Дичь. Какая-то загадочная биолаборатория в Техасе, куда Михаил дрожащими руками доставил чудодейственный белок, полученный им из вытяжки сычуаньской летучей мыши в период брачных игр. Белок скрестили с чистейшим вирусом ковида, который в результате превратился в какую-то хрень, которую можно безвредно вводить в организм лошадей. На радостях Фаворов стал обкалывать своим белком из Техаса всех подряд: крыс, хомячков, бродячих собак, топ-менеджеров «Нефтегаза», где до недавнего времени трудился его сынок Андрей. Целое семейство авантюристов. Сынок барыжил российским газом под видом европейского. В принципе, довольно безобидное занятие. Просто в роли лохов оказалась вся независимая нация. Папаша пошел дальше и теперь пытается всучить свою чудодейственную вакцину миллионам украинцев.
Лучше уж торговать индейским снадобьем, чем белком Фаворова. Главное, афера вышла на общегосударственный уровень. В ней участвует Зеленский, весь его офис, Министерство здравоохранения. С умным видом рассуждают об «уникальном препарате», который разработан на базе никому не известной фирмы «Диапреп». Звучит как диарея, только от ковида. В компании до недавнего времени торговали китайскими экспресс-тестами, спиз... изъятыми Кириллом Тимошенко из гуманитарной помощи Пекина. Дело было выгодным и безгеморройным. За короткое время компания Фаворова стала мировым лидером биотехнологий, опередив такие фармацевтические гиганты, как Pfizer и Вayer. Тернопольские студенты изобрели чудо-белок, когда пытались получить метамфетамин из листьев лопуха.
Вообще не прикольная легенда. Я с большим удовольствием куплю бутылочку «настойки для воскрешения больных», чем «белок Фаворова» из неизвестной «техасской биолаборатории». Конечно, вы спросите: а что скажет по этому поводу посольство США? Как Кристина Квин отреагировала на новость про изобретение воскрешающего белка?
Пока же Киев готовится встречать эшелон с фронта с героями-депутатами из фракции Зеленского, которые двое суток отражали нападение террористических сил государства-агрессора. Усталые, но бодрые собачьи парикмахеры полны оптимизма по поводу превращения Донбасса в мировую экономическую зону, в которой будет развернуто производство чудодейственного белка
Посольство запретило нам покупать российскую вакцину, поскольку она «сомнительна». Уверен, что белковые фантазии гражданина Америки Фаворова будут восприняты Кристиной очень и очень позитивно. Буквально вчера Квин инспектировала Офис генерального прокурора Украины в лице Венедиктовой. Та отчиталась ей о продолжении аттестации прокурорского состава. Тесты, как мы прекрасно помним, были разработаны фирмой, специализирующейся на торговле бананами в Киевской области. Тоже мировой лидер индустрии. Как компания Фаворова. Судя по всему, встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Наверняка подняли и тему белка отца гениального менеджера «Нефтегаза». Сошлись на том, что у Шабунина белок намного лучше. И вообще, это нормально, когда посол иностранного государства инспектирует независимую структуру, как бы осуществляющую надзор за соблюдением законности.
И еще мы будем принимать Олимпийские игры. Президент Зеленский заявил. Говорит, что ставит перед собой такую амбициозную цель. В клинической психиатрии подобное целеполагание называется маниакальным бредом, но у нас все одобряют. Олимпиада так Олимпиада. Не совсем пока ясно какая: зимняя или все же летняя? Украинского потенциала, вне всякого сомнения, хватит на обе. Еще и осеннюю можем потянуть. Легко. Белок Фаворова победит все ковиды мира, благодарное человечество скинется на проведение велопробега Фастов–Херсон, и следующие выборы пройдут еще веселее.
Пока же Киев готовится встречать эшелон с фронта с героями-депутатами из фракции Зеленского, которые двое суток отражали нападение террористических сил государства-агрессора. Усталые, но бодрые собачьи парикмахеры полны оптимизма по поводу превращения Донбасса в мировую экономическую зону, в которой будет развернуто производство чудодейственного белка.