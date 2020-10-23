Чудо-белок

Сегодня последний день предвыборной агитации. Завтра должны исчезнуть висящие на столбах лица, являющиеся современной иллюстрацией к книге Ломброзо «Типы преступников и проходимцев». У нас на Оболони висит какой-то на вид несовершеннолетний пухляк. Выглядит лет на 15, не больше. Но уже «с президентом». Дурдом. Информационную ленту страшно открывать. Сплошные жулики, проходимцы и авантюристы.



Не, бывают, конечно, симпатичные мошенники. Энди Таккер и Джефф Питерс. Однажды меня на все лето сослали к бабушке в деревню, и случайно в клубной библиотеке я обнаружил О.Генри. Он почему-то свободно валялся невостребованный на полке. Только Швейк Гашека произвел на меня более сильное впечатление. О «Золотом теленке» и «12 стульях», естественно, скромно умолчу. Внешний мир с О.Генри перестал для меня существовать. Да... Но ведь эти жулики даже не симпатичные и вообще не напоминают доктора Воф-Ху из рассказа «Джефф Питерс как персональный магнит».



Посмотрите на неизвестно откуда взявшегося Михаила Фаворова, отца украинской белковой вакцины от COVID-19. Кавычек я специально не ставлю, поскольку их придется постоянно шлепать: и «отец», и «украинская вакцина» и «создал». Прямо перед выборами впаривает «настойку для воскрешения больных». У Джеффа была романтичная и безвредная легенда для «средства»: однажды красавица Та-ква-ла, супруга вождя племени Чокто, гуляла по живописным лугам в поисках зелени для украшения национального блюда – вареной собаки, ежегодно подаваемой на празднике кукурузы.



Какая-то загадочная биолаборатория в Техасе, куда Михаил дрожащими руками доставил чудодейственный белок, полученный им из вытяжки сычуаньской летучей мыши в период брачных игр. Белок скрестили с чистейшим вирусом ковида, который в результате превратился в какую-то хрень, которую можно безвредно вводить в организм лошадей. На радостях Фаворов стал обкалывать своим белком из Техаса всех подряд

Пока же Киев готовится встречать эшелон с фронта с героями-депутатами из фракции Зеленского, которые двое суток отражали нападение террористических сил государства-агрессора. Усталые, но бодрые собачьи парикмахеры полны оптимизма по поводу превращения Донбасса в мировую экономическую зону, в которой будет развернуто производство чудодейственного белка

И вот она случайно наткнулась на живительную траву, ставшую основой для чуда-препарата. Никакой химии. Всего несколько унций хинина и на десять центов анилиновой кислоты. Безупречная и очень логичная легенда, безвредные составляющие.А что несет гражданин США Фаворов? Дичь. Какая-то загадочная биолаборатория в Техасе, куда Михаил дрожащими руками доставил чудодейственный белок, полученный им из вытяжки сычуаньской летучей мыши в период брачных игр. Белок скрестили с чистейшим вирусом ковида, который в результате превратился в какую-то хрень, которую можно безвредно вводить в организм лошадей. На радостях Фаворов стал обкалывать своим белком из Техаса всех подряд: крыс, хомячков, бродячих собак, топ-менеджеров «Нефтегаза», где до недавнего времени трудился его сынок Андрей. Целое семейство авантюристов. Сынок барыжил российским газом под видом европейского. В принципе, довольно безобидное занятие. Просто в роли лохов оказалась вся независимая нация. Папаша пошел дальше и теперь пытается всучить свою чудодейственную вакцину миллионам украинцев.Лучше уж торговать индейским снадобьем, чем белком Фаворова. Главное, афера вышла на общегосударственный уровень. В ней участвует Зеленский, весь его офис, Министерство здравоохранения. С умным видом рассуждают об «уникальном препарате», который разработан на базе никому не известной фирмы «Диапреп». Звучит как диарея, только от ковида. В компании до недавнего времени торговали китайскими экспресс-тестами, спиз... изъятыми Кириллом Тимошенко из гуманитарной помощи Пекина. Дело было выгодным и безгеморройным. За короткое время компания Фаворова стала мировым лидером биотехнологий, опередив такие фармацевтические гиганты, как Pfizer и Вayer. Тернопольские студенты изобрели чудо-белок, когда пытались получить метамфетамин из листьев лопуха.Вообще не прикольная легенда. Я с большим удовольствием куплю бутылочку «настойки для воскрешения больных», чем «белок Фаворова» из неизвестной «техасской биолаборатории». Конечно, вы спросите: а что скажет по этому поводу посольство США? Как Кристина Квин отреагировала на новость про изобретение воскрешающего белка?Посольство запретило нам покупать российскую вакцину, поскольку она «сомнительна». Уверен, что белковые фантазии гражданина Америки Фаворова будут восприняты Кристиной очень и очень позитивно. Буквально вчера Квин инспектировала Офис генерального прокурора Украины в лице Венедиктовой. Та отчиталась ей о продолжении аттестации прокурорского состава. Тесты, как мы прекрасно помним, были разработаны фирмой, специализирующейся на торговле бананами в Киевской области. Тоже мировой лидер индустрии. Как компания Фаворова. Судя по всему, встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Наверняка подняли и тему белка отца гениального менеджера «Нефтегаза». Сошлись на том, что у Шабунина белок намного лучше. И вообще, это нормально, когда посол иностранного государства инспектирует независимую структуру, как бы осуществляющую надзор за соблюдением законности.И еще мы будем принимать Олимпийские игры. Президент Зеленский заявил. Говорит, что ставит перед собой такую амбициозную цель. В клинической психиатрии подобное целеполагание называется маниакальным бредом, но у нас все одобряют. Олимпиада так Олимпиада. Не совсем пока ясно какая: зимняя или все же летняя? Украинского потенциала, вне всякого сомнения, хватит на обе. Еще и осеннюю можем потянуть. Легко. Белок Фаворова победит все ковиды мира, благодарное человечество скинется на проведение велопробега Фастов–Херсон, и следующие выборы пройдут еще веселее.Пока же Киев готовится встречать эшелон с фронта с героями-депутатами из фракции Зеленского, которые двое суток отражали нападение террористических сил государства-агрессора. Усталые, но бодрые собачьи парикмахеры полны оптимизма по поводу превращения Донбасса в мировую экономическую зону, в которой будет развернуто производство чудодейственного белка.