На выходных в Украине будет тепло, местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 24 октября, погоду Украины продолжит определять теплая воздушная масса; на западе и севере страны атмосферный фронт обусловит влажную погоду, сообщает Укргидрометцентр в пятницу. В субботу в Украине без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°, в южной части 20-24°; в Карпатах ночью 0-5°тепла, днем 7-12°.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 8-10°, днем 14-16°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 октября самая высокая температура днем была 22,8 в 1989г., самая низкая ночью -5,0 в 1920г.



25 октября в юго-западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.



Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, в южных и западных областях днем 26 октября местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9°, днем 11-16°; в южной части ночью 8-13°, днем 14-19°. В Карпатах ночью 3-8°, днем 7-12°.



В Киеве 25 октября без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

