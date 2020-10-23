Беларусь изменила правила въезда

Беларусь изменила правила въезда в страну в связи с пандемией коронавируса. Изменения коснутся и украинцев, которые с сегодняшнего дня должны будут после въезда отправляться на самоизоляцию. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.



"С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства Беларуси №591, предусматривающее ряд правил, которых следует придерживаться при пересечении границы", - говорится в сообщении.



Так, при въезде в Беларусь для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в странах красной зоны, необходимо пройти 10-дневную самоизоляцию.



Также самоизоляцию должны пройти те, кто транзитом проезжал одну из стран красной зоны и не имеющие документального подтверждения, что транзит не превышал 24 часа.

