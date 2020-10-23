Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины - глава налоговой

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины, сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Алексей Любченко.



"...Налоговая служба Украины достаточно длительное время не видит на налоговой карте из экономически активного населения 5,6 млн граждан", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Госреестр физлиц содержит информацию о 44,1 млн человек, без учета территории ООС - 37,6 млн.



"В прошлом году 19,7 млн граждан, или 45%, получили различные доходы на 2 трлн грн. Из них доходы в виде зарплаты - 11,6 млн граждан на 1,153 трлн грн, причем 2,1 млн – это пенсионеры. То есть реально зарплату получали только 9,5 млн людей непенсионного возраста", - пояснил Любченко.



"Официально в 2019 году 13,4 млн экономически активных граждан, или 30% всего населения, не получают доходов (в том числе студенты, инвалиды, домохозяйки и т.д.)", - добавил он.



Согласно данным Пенсионного фонда, размер среднемесячной зарплаты, с которой взимается единый социальный взнос (ЕСВ), за прошлый год составил 9,205 тыс. грн. То есть ЕСВ - 2,025 тыс. грн. Средний размер пенсии в прошлом году - 3,083 тыс. грн.



"Понятно, что необходимы дотации. Но по закону Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ. Если исходить из этих данных, ставку ЕСВ нужно поднимать до 34% - это утопия. Значит, нужно увеличить число плательщиков", - заключил глава ведомства.

