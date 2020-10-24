В ОПЗЖ опровергли обыски и задержания в организации, связанной с Медведчуком

Вчера ряд СМИ распространили информацию об обысках и задержаниях, которые якобы были проведены в организации, связанной с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Виктором Медведчуком.



Эта информация появилась после сообщения СБУ о следственных действиях в одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для "участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях".



"По данным предварительного следствия установлено, что объединение подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий. Под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях", - сообщается на сайте СБУ в пятницу.



После этого СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что речь идет о Викторе Медведчуке.



В тоже время, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в комментарии "Стране" опроверг эту информацию.



"Это фейк. С полной ответственностью заявляю, что люди, которые находятся в окружении Виктора Медведчука задержаны не были. Это очередная манипуляция лузеров. Больше скажу, я знаю об этой ситуации, вчера разговаривал с сотрудниками СБУ, у которых есть информация о тех, кого они арестовали. А то, что сейчас распространяют про людей Медведчука - это фейк, который направлен на дискредитацию нашей политической силы. Грязная манипуляция власти. Вот и все", - сказал "Стране" Кива.

