В новом фильме Disney Золушка станет парнем-афроамериканцем

Студия Disney снимает новый фильм о Золушке под названием Sneakerella, что можно перевести как Кроссолушка или Кроссовушка. Главный герой интерпретированной картины – парень-афроамериканец, работающий в нью-йоркском обувном магазине его покойной матери, пишет Deadline.



Центральный персонаж - начинающий дизайнер кроссовок Эль (Чоузен Джейкобс). О его таланте не знают ни отец, ни мачеха, ни два сводных брата.



Однажды Эль встречает дочь легендарной звезды баскетбола и спортивного магната Дариуса Кинга Киру (Лекси Андервуд), которая очень хочет стать независимой. У молодых людей вспыхивает роман.



Найдет ли Эль в себе смелость и решительность, чтобы осуществить свою мечту и стать "законным" дизайнером кроссовок?



Премьера фильма состоится на стриминг-сервисе Disney+ в 2021 году.

