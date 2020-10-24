Аренда автомобилей в Киеве

Всё больше людей вместо того, чтобы покупать свой автомобиль, платить за его страховку и тратиться на техобслуживание, предпочитают брать транспортное средство напрокат. Это гораздо удобнее и выгоднее, особенно в большом городе. Важно найти хороший сервис проката, чтобы там вам предложили выгодные цены и авто в хорошем состоянии.

Пока такие работают только в больших городах - например, в Украине наиболее доступна аренда авто в Киеве и других крупных населённых пунктах; в столице одной из лучших таких компаний стала TopRent. Она предоставляет услуги проката автомобилей по доступным ценам в нескольких сегментах: эконом-класс, средний, бизнес, премиум. Отдельно арендуются минивэны и внедорожники.

Преимущества компании

TopRent предлагает клиентам широкий выбор автомобилей, и каждый найдёт что-то, соответствующее его потребностям и финансовым возможностям. Автомобили, доступные здесь, делятся на пять категорий:

эконом-класс - стоимость аренды составляет от 15 до 40 долларов



средний - 25 - 50$



бизнес-класс - 33 - 130$



премиальные автомобили - 69 - 550$



внедорожники - 30 - 379$



минивэны - 70 - 280$

По срокам тоже может быть несколько вариантов: вы берёте здесь автомобиль в прокат на сутки, неделю, месяц или на более долгий срок. При этом стоимость аренды снижается в зависимости от её длительности - месяц может обойтись дешевле, чем неделя.

Машины отличаются хорошим качеством, и на сайте компании о них предоставлена вся информация. Взять транспорт напрокат можно там же.

Как арендовать авто на сайте?

Сначала посмотрите каталог и выберите тот автомобиль, который вам подходит. Если вы не гражданин Украины, ознакомьтесь с правилами передвижения по стране.

Чтобы подтвердить взятие машины в аренду, предоставьте удостоверение личности.

Также нужно внести залог перед тем, как начнёте пользоваться выбранным транспортным средством. Есть два варианта - заплатить наличными или списать требуемую сумму с вашей банковской карты. По окончании аренды залог вам вернут, перед этим оценив состояние машины.

Заключительный шаг - подписание договора. После этого вы можете забирать автомобиль и передвигаться на нём.

Желаете путешествовать по Украине, но не хотите сами вести авто? Можете воспользоваться здесь же услугами водителя. Такой прокат стоит дороже, но вся ответственность за состояние машины с вас при этом снимается.

Чтобы взять транспорт напрокат в TopRent, вы должны быть старше 21 года, предоставить документы, подтверждающие вашу личность, и иметь водительский стаж от 2 лет.