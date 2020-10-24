В Китае развенчали популярные мифы о молоке

Некоторые популярные мифы вокруг молока не имеют под собой оснований. Например, его не вредно пить на голодный желудок, пишет китайская газета Science and Technology Daily.



В публикации уточняется, что сывороточный белок предотвращает воспаление слизистой оболочки и оказывает антибактериальный эффект. Употребление напитка на пустой желудок может навредить только людям с непереносимостью лактозы, тогда это может усугубить этот синдром, вызвать вздутие живота и диарею.



Существует представление, что с помощью молока можно отбелить кожу. Такой способностью оно не обладает, но молочная маска дает охлаждающий и увлажняющий эффект, помогает сузить капилляры после длительного пребывания на солнце.



После кипячения напиток не становится вредным. Наоборот, при нагревании между аминокислотами белка и лактозой происходит реакция Майяра (реакция сахароаминной конденсации), но жидкость не темнеет и не приобретает неприятный вкус.

