Тищенко назвали одним из тех пальцев руки, на которых можно пересчитать людей Зеленского

День выборов для «зелёных» оказался «чёрным». Такие итоги дня проведения местных выборов подводил телеграмм-канал Депутатская курилка.

Как пишет канал, Арахамия не соврал, что победа «зелёным» не нужна: «Потураев за Порошенко, Богуцкая «За майбутне». Плюс ко всему провальный опрос Подоляка, от которого выхлоп будет нулевой, а проблем потянет за собой не мало. Проблем исключительно для Зеленского».

«Депутатская курилка» характеризует партийный список, как лебедь, рак и щуку: «Каждый борется за свои интересы. О нарушениях в чат пишет только Коля Тищенко, коллеги его игнорят, всем пофиг».



То, что слуги проигрывают- предсказуемо, говорится в сообщении. «Верещук давно упорхала под крыло Кучмы-Пинчука, которые обещали ей собственный карьерный путь. А интересы Зе в Киеве отстаивал только Тищенко, которого нещадно мочили за его болезненную преданность Зеленкому».



«Слова Богдана о том, что самое большое влияние на президента имеет Тищенко, сейчас обретает какую- то физическую реальность, - пишет телеграмм-канал. - И суть даже не в этом, просто Коля один из тех пальцев руки, на которых можно пересчитать людей Зеленского».