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- Тищенко назвали одним из тех пальцев руки, на которых можно пересчитать людей Зеленского
Тищенко назвали одним из тех пальцев руки, на которых можно пересчитать людей Зеленского
День выборов для «зелёных» оказался «чёрным». Такие итоги дня проведения местных выборов подводил телеграмм-канал Депутатская курилка.
Как пишет канал, Арахамия не соврал, что победа «зелёным» не нужна: «Потураев за Порошенко, Богуцкая «За майбутне». Плюс ко всему провальный опрос Подоляка, от которого выхлоп будет нулевой, а проблем потянет за собой не мало. Проблем исключительно для Зеленского».
«Депутатская курилка» характеризует партийный список, как лебедь, рак и щуку: «Каждый борется за свои интересы. О нарушениях в чат пишет только Коля Тищенко, коллеги его игнорят, всем пофиг».
То, что слуги проигрывают- предсказуемо, говорится в сообщении. «Верещук давно упорхала под крыло Кучмы-Пинчука, которые обещали ей собственный карьерный путь. А интересы Зе в Киеве отстаивал только Тищенко, которого нещадно мочили за его болезненную преданность Зеленкому».
«Слова Богдана о том, что самое большое влияние на президента имеет Тищенко, сейчас обретает какую- то физическую реальность, - пишет телеграмм-канал. - И суть даже не в этом, просто Коля один из тех пальцев руки, на которых можно пересчитать людей Зеленского».