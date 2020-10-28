Группа «Кино» выпустила новый клип с архивными кадрами

Группа «Кино» выпустила клип на песню «Попробуй спеть вместе со мной». В музыкальное видео включили кадры короткометражного фильма Сергея Лысенко «Конец каникул», снятый в 1986 году.



В клипе звучит оригинальная запись вокала Виктора Цоя, а также сыгранные живьем партии музыкантов группы. В ролике появились гитарист Юрий Каспарян, а также бас-гитаристы «Кино» Александр Титов (участник раннего состава) и Игорь Тихомиров (участник классического состава, игравший до распада группы).



«Фильм, кадры из которого использованы в клипе, снят в Киеве через два месяца после Чернобыля, а это пострашнее ковида! Эф ю си кей ковид! Будьте здоровы», — отметил в беседе с «Фонтанкой» Юрий Каспарян.



В 2021 году музыканты собираются провести концерты в Минске, Петербурге, Киеве, Нижнем Новгороде, Москве и Риге. Это будут первые совместные выступления участников группы после ее распада в 1990 году.



После анонса тура музыканты «Кино» ранее выпустили еще три клипа: «Троллейбус», «Музыка волн» и «Мама, мы все тяжело больны».





