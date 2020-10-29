Вышел трейлер документального фильма об Одри Хепберн

Опубликован трейлер документального фильма об актрисе Одри Хепберн.



В картине будут представлены интервью с сыном актрисы Шоном Хепберном Феррером, бывшим креативным директором Givenchy Клэр Уэйт Келлер и почетным директором по дизайну Tiffany & Co. Джоном Лорингом. Об этом пишет Harper's Bazaar.



Создатели фильма решили подчеркнуть любовь Хепберн к балету: три балерины (Франческа Хейворд, Алессандра Ферри и Кира Мур) сыграют разные жизненные этапы актрисы. Хейворд сыграет Одри на пике славы, Ферри покажет актрису в более зрелые годы, а Мур расскажет о «молодой Одри».



«Фильм содержит откровенные интервью с теми, кто знал ее лучше всего, переплетающиеся с редкими архивными кадрами», — рассказала режиссер и сценарист картины Хелена Коэн.



Планируется, что онлайн-премьера фильма состоится 30 ноября в Великобритании.





