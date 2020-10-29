Египтяне нашли 80 саркофагов возрастом 2500 лет

Еще одну уникальную кладу из 80 древних гробов в огромном некрополе Саккара к югу от Каира, нашли египтяне. Также археологи обнаружили красочные позолоченные деревянные статуи, написала Daily Mail.



Министерство туризма и древностей Египта заявило, что археологи обнаружили коллекцию красочных запечатанных саркофагов, которые были похоронены более 2500 лет назад.



Участок Саккара расположен к югу от Каира. Обширный погребальный комплекс, в котором также есть ступенчатая пирамида Джосера, служил древней столице Мемфиса. Он также включает в себя знаменитые пирамиды Гизы, а также меньшие пирамиды в Абу-Сире, Дахшуре и Абу-Рувайше.



Руины Мемфиса были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1970-х годах.



Министр древностей и туризма Египта д-р Халед Эль-Энани сказал, что гробы будут перевезены в Большой Египетский музей для демонстрации публике.



Египет стремится предать гласности свои археологические находки, чтобы возродить свой ключевой туристический сектор, который сильно пострадал от беспорядков, последовавших за восстанием 2011 года. В этом году отрасль также пострадала от пандемии коронавируса.

