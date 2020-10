Джо и Хантер

Главный исполнительный директор-разоблачитель и приближенный Байдена Тони Бобулински, в среду вечером выпустил публичное заявление, где поддержал информацию, опубликованную New York Post на прошлой неделе. Он заявил, что лично видел, как кандидат в президенты от демократов, бывший вице-президент Джо Байден обсуждал заключение бизнес-сделок со своим сыном Хантером Байденом.

Источники, знакомые с вопросом, рассказали Breitbart News, что заявления и инсайдерская информация Тони Бобулински (Tony Bobulinski) станут центральным элементом будущего расследования Wall Street Journal. Издание ещё не опубликовало свою статью, и причины задержки не совсем ясны, однако сотрудники редакции уже говорили о её выпуске, а президент Дональд Трамп во время онлайн-конференции на этой неделе намекнул на её существование.



Заявление Бобулински подтверждает подлинность по крайней мере одного сенсационного электронного письма, попавшего в руки New York Post. Эти письма предположительно извлечены из ноутбука Хантера Байдена (Hunter Biden), найденного в мастерской по ремонту компьютеров в Делавэре. Некоторые демократы сообщали, что в последние дни перед голосованием в кампании Байдена нарастает скандал, в центре которого — русская дезинформация. Однако заявление Бобулински опровергает эту информацию.



В среду вечером Бобулински выпустил официальный пресс-релиз, где сообщил следующее: «Меня зовут Тони Бобулински. Нижеприведенные факты правдивы и достоверны. Они не являются какой-либо формой внутренней или иностранной дезинформации. Любая попытка утверждать иное ложна и оскорбительна. Я был получателем электронного письма, опубликованного семь дней назад в New York Post. Копия этого письма была направлена Хантеру Байдену и Робу Уокеру (Rob Walker). Это электронное письмо подлинное».



По словам Бобулински, словосочетание «Большой парень» (the Big Guy) используется в письме для обозначения самого Джо Байдена.



Изначально это письмо опубликовали в New York Post, а потом его перепечатывали ещё в нескольких изданиях. В письме содержится описание «пакетов вознаграждения» для шести человек, участвующих в сделке с ныне разоренной компанией CEFC China Energy Co. Fox News приводит слова анонимного источника, подтверждающего, что «Большой парень» — это действительно Джо Байден:



«В электронном письме содержится примечание, утверждающее, что „у Хантера ещё есть некоторые офисные ожидания, которые он уточнит". В предполагаемом распределении капитала, „20" предназначаются для „Х" (H), а „10 Х придерживает для Большого парня". Никаких дальнейших деталей не приводится».



Заявление Бобулински — это первое официальное подтверждение описываемых предположений от приближенного к Байдену источника. Бобулински говорит:



«Всё, что я излагаю, правда. Я знаю это, потому что я был там. Я являюсь главным исполнительным директором Sinohawk Holdings. Эта компания представляет собой партнерство между китайцами, действующими через CEFC/председателя Е (Ye), и семьей Байденов. На этот пост меня пригласили Джеймс Джиллиар (James Gilliar) и Хантер Байден. Словосочетание „Большой парень", привлекшее внимание в письме от 13 мая 2017 года, на самом деле обозначает Джо Байдена. Упоминающийся в том же письме „Джи Би" (JB) — это Джим Байден, брат Джо».



На скриншотах, опубликованных New York Post, видно, что Бобулински был одним из получателей письма. Автор письма — Джеймс Джиллиар из консалтинговой фирмы J2cR. Сейчас, когда Бобулински официально подтвердил подлинность письма, история вышла на новый уровень. Более того, предвыборная компания Джо Байдена также не отрицает его подлинность.



Это письмо — не единственное, полученное из ноутбука Хантера Байдена и опубликованное New York Post. В других письмах Хантер Байден описывает, как организовывал встречу представителей украинской газовой компании Burisma со своим отцом, когда тот занимал пост вице-президента.



Эти письма потрясли предвыборную компанию в последние недели перед голосованием. Сам Байден назвал их «кампанией клеветы», направленной против него.



Когда New York Post только опубликовали эти письма, Твиттер и Фейсбук подвергли их содержание цензуре. Изначально Твиттер, следуя примеру Фейсбука, подверг цензуре ссылки на статью издания как «небезопасные». Однако, получив отрицательную реакцию, отказался от этого решения. После публикации статьи New York Post несколько дней не имел доступа к своему аккаунту в Твиттере.



Между тем, Фейсбук заявил, что ограничил распространение этой истории, пока её достоверность не будет установлена.



«Я намеренно не буду делиться ссылкой на статью New York Post, но при это я хочу объяснить, что Фейсбук имеет полное право поручить своим партнерам проверить подлинность этой истории. До тех пор мы ограничим её распространение на нашей платформе», — написал Энди Стоун (Andy Stone) в Твиттере. [Прим. пер.: в оригинале эта цитата оформлена как пост из Твиттера, я переделала в формат текста статьи.]



Попытки социальных сетей цензурировать эту историю привели к противоречивому результату. Согласно опросу Массачусетского технологического института, действия Твиттера только усилили интерес к ней. Между тем, согласно данным Newswhip, действия Фейсбука серьезно ограничили доступ к истории для многих пользователей.



Как бы то ни было, ни один представитель кампании Байдена не пытался оспорить подлинность писем. Хотя некоторые демократы, например, председатель Постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф (Adam Schiff), заявляли, что эти письма — свидетельство вмешательства России в президентские выборы в США. Однако ФБР, Министерство юстиции и Разведывательное сообщество опровергли эти высказывания. Директор Национальной разведки Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) недвусмысленно заявил, что эти письма не являются результатом вмешательства России.



Рэтклифф появился в программе «Утро с Марией» («Mornings with Maria») на Fox Business Network Monday и ясно дал понять, что опубликованные письма — это не дезинформация от русских:



«Люди, которые больше всех жалуются на политизированность разведки, сами же её и политизируют. К сожалению, в данном случае речь идёт об Адаме Шиффе, председателе Комитета Палаты представителей по разведке. Как вы правильно заметили, в пятницу он заявил, что разведывательное сообщество считает ноутбук Хантера Байдена и извлеченные из него письма частью российской кампании по дезинформации.



Позвольте мне быть откровенным: разведывательное сообщество ничего подобного не считает, просто потому что никто в разведке не согласен с этим утверждением. Мы не говорили председателю Адаму Шиффу или любому другому члену Конгресса, что ноутбук Хантера Байдена — это какая-то дезинформация от русских. Это просто не правда».



Бобулински, главный исполнительный директор Sinohawk Holdings и приближенный Джо Байдена, подтверждает слова Рэтклиффа. В своем заявлении, он утверждает, что письма «являются какой-либо формой внутренней или иностранной дезинформации». Кроме того, он рассказывает, что происходит из семьи военных. Действительно, его отец и дед служили в ВМФ США. Помимо этого, он утверждает, что «не размахивает политическим топором», годами он был приверженцем только Демократической партии. Вот, что говорит сам Бобулински:



«Мой дед 37 лет прослужил в должности офицера военной разведки. Мой отец более 20 лет был офицером флота, а мой брат отдал 28 лет морской авиации. Сам я четыре года защищал нашу страну и покинул ВМФ в звании лейтенанта. Я обладал высоким уровнем доступа к информации. Вначале я был инструктором, а затем главным инженером Военно-морского учебного управления по ядерной энергетике. Я чрезвычайно горжусь тем, что моя семья и я лично служили нашей стране. Кроме того, я не интересуюсь политикой. Я нечасто принимаю участие в предвыборных компаниях, но всегда на стороне демократов».



Бобулински стал вторым давним деловым партнером Хантера Байдена, отвернувшимся от семьи Байденов в последнее время. До него также поступил Биван Куни (Bevan Cooney). Отвернувшись от Байденов, он передал главному редактору Breitbart News Питеру Швейцеру (Peter Schweizer) и журналисту Мэтью Тирманду (Matthew Tyrmand) 26 тысяч электронных писем.



Сейчас Куни отбывает наказание в федеральной тюрьме Орегона по обвинению в сделках, которые он и другие деловые партнеры Хантера Байдена проводили в связи с финансированием местных американских племен. Как во вторник Breitbart News уже сообщали, на этой неделе Куни перевели из его камеры. Однако представители Федерального бюро тюрем никак это не комментируют, ссылаясь на обеспечение безопасности заключенных.



Ещё один бизнес-партнер Хантера Байдена Девон Арчер (Devon Archer) также был осужден из-за этой инвестиционной схемы. Ранее федеральный судья отменил его приговор, но позже после подачи апелляции, он был восстановлен. Сейчас Арчер ожидает вынесения приговора.



Бобулински никак не связан с теми действиями. Его связь с семьей Байденов заключается в том, что он занимает пост главного исполнительного директора Sinohawk Holdings. Эта компания представляет собой «партнерство между китайцами, действующими через CEFC/председателя Е, и семьей Байденов». Бобулински заявляет, что на этот пост его пригласили лично Хантер Байден и друг семьи Джеймс Джиллиар. Последний также является автором одного из опубликованных New York Post писем.



Всё это появилось после того, как Комитет Сената США по внутренней безопасности под руководством сенатора Рона Джонсона (Ron Johnson) принялся за расследование описанных событий. В своем заявлении Бобулински сообщил, что получил от комитета Джонсона запрос предоставить документы и доказательства для их расследования. По словам Бобулински, он сотрудничает с этим расследованием.



Далее мы приведем вышедшее вечером в среду заявление Бобулински полностью:



«Меня зовут Тони Бобулински. Нижеприведенные факты правдивы и достоверны. Они не являются какой-либо формой внутренней или иностранной дезинформации. Любая попытка утверждать иное ложна и оскорбительна. Я был получателем электронного письма, опубликованного семь дней назад в New York Post. Копия этого письма была направлена Хантеру Байдену и Робу Уокеру (Rob Walker). Это электронное письмо подлинное.



Сегодня я получил запросы от Комитета Сената по внутренней безопасности и правительственным делам, а также от Комитета Сената по финансам. Они просят предоставить все документы, связанные с моими деловыми отношениями с семьей Байденов, а также с некоторыми иностранными организациями и гражданами. Я обладаю обширным количеством соответствующих данных и сообщений. Я намерен предоставить их обоим Комитетам в ближайшем будущем.



Мой дед 37 лет прослужил в должности офицера военной разведки. Мой отец более 20 лет был офицером флота, а мой брат отдал 28 лет морской авиации. Сам я четыре года защищал нашу страну и покинул ВМФ в звании лейтенанта. Я обладал высоким уровнем доступа к информации. Вначале я был инструктором, а затем главным инженером Военно-морского учебного управления по ядерной энергетике. Я чрезвычайно горжусь тем, что моя семья и я лично служили нашей стране. Кроме того, я не интересуюсь политикой. Я нечасто принимаю участие в предвыборных компаниях, но всегда на стороне демократов.



Если бы СМИ и крупные технологические компании в последние несколько недель выполняли бы свою работу правильно, то моего участия в этой истории не понадобилось бы. Принимая во внимание мою давнюю службу и преданность этой великой стране, я не мог и дальше позволять, чтобы имя моей семьи было связано или ассоциировано с русской дезинформацией или возможной ложью и фальшивыми рассказами, которые сейчас заполняют СМИ.



Выйдя в отставку, я стал институционным инвестором. Я активно занимался инвестициями по всему миру, на каждом континенте. Я посетил более 50 стран. Я верю, что наша страна — величайшая в мире, тут нет никаких сомнений.



Всё, что я излагаю, правда. Я знаю это, потому что я был там. Я являюсь главным исполнительным директором Sinohawk Holdings. Эта компания представляет собой партнерство между китайцами, действующими через CEFC/председателя Е, и семьей Байденов. На этот пост меня пригласили Джеймс Джиллиар и Хантер Байден. Словосочетание „Большой парень", привлекшее внимание в письме от 13 мая 2017 года, на самом деле обозначает Джо Байдена. Упоминающийся в том же письме „Джи Би" — это Джим Байден, брат Джо.



Хантер Байден называл своего отца „Большой парень" или „Мой председатель". Он часто упоминал, что просил его одобрения или совета по поводу различных сделок, которые мы обсуждали. Я видел, как вице-президент Байден заявлял, что никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Я воочию убедился в том, что это не правда, потому что это бизнес не только Хантера. Они говорят, что ставят на карту имя семьи Байден и её наследие.



Я понял, что китайцы на самом деле не стремятся к здоровой финансовой рентабельности инвестиций. Они рассматривали всё это как политическую инвестицию, инвестицию во влияние. Как только я понял, что Хантер намерен использовать компанию как собственную свинью-копилку, просто изымая деньги, как только они поступали от китайцев, я предпринял меры, чтобы помешать этому.



Я был шокирован тем, как в докладе Джонсона соединили некоторые факты. Это заставило меня осознать, что Байдены действовали за моей спиной и получали миллионы долларов от китайцев, хотя мне они говорили, что не делали этого, а других партнеров убеждали, что никогда бы так не поступили.



Я бы попросил семью Байденов обратиться к американскому народу и изложить факты, чтобы я вновь мог отступить в тень и не отвечать на вопросы вместо них.



У меня нет политического топора, которым я мог бы размахивать. Я просто заглянул за кулисы семьи Байденов, и увиденное меня обеспокоило. Семья Байденов агрессивно использовала свою фамилию, чтобы получать миллионы долларов от зарубежных организаций, хотя некоторые из них были из коммунистического Китая.



Боже, благослови Америку!!!»



Эта история ещё не закончилась. Много нового ещё впереди.



Источник: Breitbart