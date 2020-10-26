В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

В Верховной раде готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от Москвы за "нанесенный ущерб". С таким заявлением в ходе киевского форума по безопасности выступила глава партии "Голос" Кира Рудик.



"Нужен такой закон: подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены", — заявила депутат.



По мнению Рудик, Украина запросто может "насчитать" компенсацию в миллиарды долларов и не сделать этого — настоящее преступление. "Сколько требовать — пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем", — добавила она.

