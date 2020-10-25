Раскрыта тайна эволюции человека

Ученые Уорикского университета в Великобритании раскрыли тайну происхождения способности человека понимать комбинации слов и отношения между словами в предложении, что является необходимым условием возникновения речи. Оказалось, что эта особенность, сыгравшая важную роль в эволюции людей, зародилась 30-40 миллионов лет назад и восходит к общему предку обезьян, человекообразных приматов и людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.



Исследователи создали искусственную грамматику, в которой последовательности состояли из звуков вместо слов. С помощью нее проверяли способность испытуемых, включая животных, выявлять взаимосвязи между звуками, то есть выявлять несмежные зависимости (англ. non-adjacent dependency) слов. Например, в предложении «собака, которая укусила кошку, убежала» слова «собака» и «убежала» не являются смежными, однако между ними существует зависимость, и человек способен понять, что глагол «убежала» относится к собаке, а не кошке.



Большинство животных не способны распознать или создавать несмежные зависимости в своих системах коммуникации. Однако результаты экспериментов с людьми, обыкновенными игрунками и шимпанзе показали, что все три вида легко могли анализировать отношения между соседними и несмежными звуковыми элементами. Это указывает, что данный вид языковой обработки широко распространен среди приматов.

