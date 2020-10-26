В Белом доме прокомментировали возможное иностранное вмешательство в выборы

Предполагаемое вмешательство во всеобщие выборы в США со стороны иностранных государств не приведет к изменению голосов американских избирателей. Об этом сообщил в воскресенье помощник по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.



Его попросили прокомментировать последние заявления американской разведки о приписываемых ряду стран усилий по вмешательству в американский избирательный процесс, в частности, получение доступа к самой избирательной системе, чтобы изменить голоса американцев или создавать различные препятствия в этой связи. "Нет, ничего из этого они сделать не смогут, - отметил советник главы государства. - Мы заблаговременно поймали (обнаружили предполагаемые угрозы - прим. ТАСС) их, потому что у нас работают отличные специалисты в области кибербезопасности, которые не допустят [хакерских атак]. Но они (хакеры) ничего не могут сделать, чтобы изменить ваш голос или помешать вам проголосовать".



По словам О'Брайена, "лучший способ" для избирателей "победить американских иностранных противников" - "выйти [из дома] и проголосовать". "Я думаю, то, что все эти страны пытаются сделать, так это <...> посеять рознь среди американцев и вызвать хаос [в США], - считает он. - И они делают это всеми возможными способами".



Помощник президента также подчеркнул, что 95% бюллетеней по всей стране так или иначе фиксируются на бумаге, что делает "крайне трудной" для хакеров возможность вмешаться в выборы.



Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф утверждал, что Россия и Иран якобы получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей и хотят влиять на выборы. Все обвинения в адрес России в попытках вмешаться в американские избирательные процессы абсолютно безосновательны, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что комментирует эту тему "с сожалением".



