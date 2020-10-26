Ефремов рассчитывает на смягчение приговора в кассационной инстанции

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 года колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом, рассчитывает на смягчение приговора в кассационной инстанции, куда его защита намерена подать жалобу. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.



Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы в четверг сократил срок наказания Ефремову с восьми лет колонии до семи лет и шести месяцев - суд второй инстанции учел возмещение морального вреда потерпевшим и снизил срок наказания артисту. Его защита заявляла о намерении обжаловать это решение в следующей инстанции. Как заявлял журналистам адвокат Ефремова Роман Филиппов, его подзащитный не удовлетворен решением, надеялся на снижение наказания на три года или избрание местом его отбывания колонии-поселения.



"Члены ОНК пообщались с Ефремовым в СИЗО-5 "Водник". Он сказал, что огорчен приговором Мосгорсуда, но работой своих адвокатов удовлетворен. Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции", - сказал он.



