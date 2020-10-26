В горсовет Харькова проходят "Блок Кернеса", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "ЕС", "Партия Шария", "Блок Светличной"

В Харьковский городской совет проходят 6 партий: "Блок Кернеса – Успешный Харьков", "Оппозиционная платформа-за жизнь", "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Партия Шария" и "Блок Светличной – Разом!" свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.



Согласно экзит-полу, "Блок Кернеса – Успешный Харьков" набирает – 39,52%, "Оппозиционная платформа-за жизнь" – 16,99%, "Слуга народа" – 12,99%, "Европейская солидарность" – 9,17%, "Партия Шария" – 6,41% и "Блок Светличной – Разом!" – 5,42%.



Остальные политсилы не преодолели 5-процентный барьер.



Граничная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

